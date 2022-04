Tragedia a Milano: uomo travolto e ucciso dalla metro

Una persona è stata travolta ed uccisa da un treno in corsa della metropolitana di Milano. Il tragico evento è avvenuto poco dopo le 9 di sabato 16 aprile alla stazione di Pagano, Linea M1. Pare si tratti di un suicidio e non di un incidente. Stando alla ricostruzione dei fatti, il convoglio viaggiava in direzione Rho Bisceglie. Il macchinista non è riuscito a fermare tempestivamente il treno in corsa, dunque non è stato possibile evitare l'impatto. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno solo potuto accertare l'avvenuto decesso.