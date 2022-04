Maneskin, Chef Rubio attacca e Damiano risponde: bufera social!

Chef Rubio contro i Maneskin. L'ex rugbista, oggi personaggio televisivo, ha commentato negativamente l'ultima performance dei vincitori dell'Eurovision Song Contest al Coachella, uno dei festival musicali più famosi al mondo. Sul palco dell'evento il leader Damiano David ha mandato a quel paese Vladimir Putin e chiesto di fermare la guerra in Ucraina. "In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr, quanto siete ribelli ca**o, (fa ride che ve seguite da soli)", ha scritto su Twitter Gabriele Rubini, questo il vero nome del cuoco.