Piepaolo Pretelli, come sta? I chiarimenti sulla sua salute

Pierpaolo Pretelli è tornato al centro della scena per alcune rivelazioni fatte nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. L'ex protagonista di Tale e Quale Show ha rotto il silenzio e parlato dei suoi problemi di salute , rivelando così ai fan ciò che lo affligge da qualche tempo. La sua fidanzata, Giulia Salemi, ha svelato nei giorni scorsi che il compagno non è stato benissimo.

Le parole di Giulia Salemi

"Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea", ha dichiarato in una recente Instagram stories l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. L'influencer ha poi proseguito scrivendo: "Adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l'ha ridotto così al punto di fare le iniezioni di Toradol". Pare che l'ex Velino di Striscia la Notizia stia combattendo con questo problema già da tempo: "Lui sta così da un mese, ma ha sottovalutato la situazione e non immaginava di arrivare a stare così male", ha affermato la Salemi.

Pretelli rivela le cause del suo malessere

Come sta oggi Pierpaolo Pretelli? Rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, l'ex protagonista di Domenica In ha svelato: "Come sto? Direi benone. Cervicalgia che non mi lascia stare", quindi ha continuato dicendo: "Accumulo tanto stress e tensione. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert dal corpo". Niente paura dunque per l'ex gieffino, che poco per volta sta recuperando le energie ed è pronto per nuovi progetti lavorativi.