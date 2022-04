Guerra in Ucraina: "Nessun progresso dei soldati russi"

La guerra tra Russia e Ucraina continua ma le truppe di Putin non hanno compiuto alcun progresso. "Malgrado l'intensificarsi dell'attività (militare), le forze russe non hanno fatto significativi passi avanti nelle ultime 24 ore a causa dei contrattacchi ucraini che ne ostacolano gli sforzi", si legge in un briefing della Defence Intelligence di Londra. Secondo gli 007 britannici, anche a Mariupol si continua a combattere: "Né le forze aeree né quelle navali russe sono riuscite a ottenere il controllo nei rispettivi campi, a causa dell'efficacia della difesa aerea e marittima ucraine".