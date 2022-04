Guerra nucleare, oligarca russo avverte: "Ipotesi reale"

"Useremo armi mai viste prima": queste le parole con cui Vladimir Putin ha minacciato l'Occidente. Affermazioni che hanno avuto un grande eco anche in Russia, dove in tanti ritengono che l'utilizzo di armi nucleari sia diventato inevitabile. L'ipotesi di una guerra nucleare è per la propaganda russa tutt'altro che remota. Vladimir Avatkov, diplomatico del Cremlino, ha dichiarato in un programma tv russo che "quello che sta succedendo non riguarda l'Ucraina, ma il futuro ordine mondiale, nel quale non c'è spazio per l'egemonia e dove la Russia non può rimanere isolata".