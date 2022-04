"Voglio morire!": francese evade dal lockdown a Shanghai

Tolleranza zero al Covid a Shanghai . Da giorni ormai ai cittadini è stato imposto uno stretto lockdown, che non ammette deroghe. L'isolamento forzato però sta mettendo a dura prova la popolazione, che trova ogni possibile pretesto per trasgredire alle rigide regole imposte. L'ultimo caso di cronaca, che è pervenuto grazie ad alcuni filmati amatoriali, racconta l'agghiacciante vicenda di un turista , che ha tentato di sfondare le barriere di una strada della città.

La reazione di un francese al lockdown

L'uomo è stato subito trattenuto da quattro persone che indossavano le tute protettive e trascinato di forza. "Voglio morire", si è sentito urlare il francese, mentre c'era chi gli rispondeva: "Sei venuto in Cina, qui devi rispettare le leggi e i regolamenti". Parole che non hanno sortito l'abbonimento del turista che ha proseguito con le sue affermazioni deliranti: "A nessuno importa. Vado ad uccidermi. Sto per uccidermi".

Il tentativo di fuga

In un momento in cui le guardie hanno allentato la presa, l'uomo ha tentato la fuga. La corsa non è durata molto, poiché il turista si è imbattuto in un'altra barriera. Il francese è stato quindi nuovamente preso in carico dagli uomini con le tute protettive. Da giorni ormai le autorità di Shanghai hanno 'blindato' i quartieri della città per impedire la diffusione del Covid tra i citadini. I dati riferiscono infatti di un aumento di casi nella popolazione.