Mascherine al chiuso e Green Pass: nuove regole Covid dall'1 maggio

Come indicato dal decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, il 30 aprile è l'ultimo giorno per l'applicazione di alcune limitazioni inerenti l'obbligo di indossare le mascherine , così come il possesso del Green Pass . Dal 1° maggio entrerà in vigore una nuova Ordinanza ministeriale riguardante i dispositivi di protezione delle vie respiratorie .

Nuove regole per il Green Pass

A maggio verrà eliminato il Green Pass come documento necessario per l'accesso ai luoghi di lavoro. Stessa cosa per bar e ristoranti (anche al chiuso); mense e catering; spettacoli al chiuso ed eventi sportivi; centri benessere; attività sportive al chiuso; convegni e congressi; discoteche; mezzi di trasporto; concorsi pubblici. La certificazione verde resta valida per entrare negli ospedali.

Dove resta obbligatorio il vaccino

Fino al 15 giugno prossimo permane l'obbligo vaccinale per i lavoratori delle forze dell'ordine e armate, personale scolastico e universitario, nonché per gli over 50. Fino al 31 dicembre 2022 stessa cosa anche per il personale medico e sanitario e i prestatori di lavoro in ospedale, pena la sospensione dal lavoro.