Germania: autorizzato il topless in piscina per le donne

Germania apripista in tema di topless in piscina. Il comitato sportivo della città di Goettingen ha raccomandato alle strutture sportive locali di consentire a tutti i nuotatori di fare il bagno senza il top nei weekend a decorrere dal 1° maggio. A confermare la notizia un portavoce delle autorità locali. La decisione è stata presa dopo un episodio avvenuto in una delle piscine pubbliche della città, dove un'utente aveva esposto il suo seno, dichiarando di identificarsi con il genere maschile.