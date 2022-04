Francesco Facchinetti, la moglie Wilma "come Robocop" tra dolori e cicatrice

La moglie di Francesco Facchinetti , Wilma Faissol , ha sorpreso tutti pubblicando sui suoi social le immagini della cicatrice sul braccio e le radiografie dell'omero, dopo l'intervento a cui è stata sottoposta 33 giorni fa in seguito ad un incidente in campagna.

L'incidente di Wilma Faissol

Durante una passeggiata con il suo Wally il fuoriprogramma: l'animale è caduto, trasportando con sé anche la donna, che è stata poi calpestata inavvertitamente dal cavallo. A causa dell'incidente, la moglie di Facchinetti ha riportato la frattura della spalla. La Faissol ha detto: "Wally ha perso ancora l'equilibrio e si é spantegato per terra. Ho fratturato l'omero".

Come sta oggi Lady Facchinetti

Dopo più di un mese, la Faissol non manca di aggiornare i numerosi follower circa il suo stato di salute. Ha convidiso una serie di scatti che ritraggono la cicatrice post intervento ed ironizzando ha commentato con l'hastag Robocop. Dopo l'incidente ha detto: "Ho sempre preferito star in compagnia dei cavalli piuttosto che degli umani. Ora non so più chi frequentare".