"Hitler ebreo come Zelensky, sono i peggiori": il ministro russo nella bufera!

"Che il presidente Volodymyr Zelensky sia ebreo non ha alcun significato. Secondo me anche Hitler aveva origini ebraiche". È quanto dichiarato dal Ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Zona Bianca su Rete 4, dove è intervenuto per aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Il politico ha risposto così alla domanda se non ritenga paradossale accusare il presidente ucraino di essere a capo di un Paese che, secondo le affermazioni di Mosca, deve essere "denazificato". Lavrov ha ribadito le accuse a Kiev di servirsi di forze "neonaziste" come il battaglione Azov. "Gente che ha tatuata sulla pelle la svastica, che legge e approva il Mein Kampf", ha sottolineato Lavrov.