Matri e Federica Nargi: matrimonio saltato? L'ex Velina svela la verità

Alessandro Matri e Federica Nargi : sposi sì o sposi no? Da giorni impazza un gossip su un presunto matrimonio saltato: secondo un amico della coppia interpellato da Diva e Donna la coppia avrebbe cancellato all'ultimo il lieto evento previsto per giugno a Formentera. A quanto pare, però, solo una fake news. Rientrata da Sharm el Sheik , dove si è concessa una vacanza con le figlie e alcuni amici, la Nargi ha condiviso delle storie su Instagram insieme al compagno.

La replica di Federica Nargi

"Fatemelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio", ha detto l'ex Velina di Striscia la notizia, legata da quasi 13 anni all'ex calciatore. Poi con un grosso sorriso ha aggiunto: "Ho saputo che Alessandro questa estate doveva sposarmi ma è saltato tutto...". Federica Nargi ha puntualizzato con un emoticon divertita: "Ma come mai sono sempre l'unica a non sapere queste cose?". Nel breve filmato appare Matri, piuttosto perplesso sulla questione. Insomma, sembra proprio che per ora questo matrimonio non s'ha da fare...