È morta nonna Pina, la donna della canzone delle tagliatelle

A 86 anni è scomparsa Giuseppina Villani, la donna diventata popolare con la canzone Le tagliatelle di Nonna Pina. Un successo nato a Lo Zecchino d'Oro nel 2003. A cantarlo la piccola Ottavia Dorrucci mentre a comporre il brano, sia il testo che le musice, è stato Gian Marco Gualandi. "‘Le tagliatelle di nonna Pina’ è una canzone che ha un fondo di verità – ha detto qualche anno fa il musicista –. Mia suocera si chiama Pina e fa delle ottime tagliatelle. Anche da cose semplici come questa può arrivare l’ispirazione giusta". In poco tempo il brano si è trasformato in una vera e propria hit, amata da grandi e piccini.