Sgarbi e Mughini: scoppia la rissa in tv, al Maurizio Costanzo Show!

Rissa al Maurizio Costanzo Show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Come rivela Dagospia i due sono arrivati alle mani durante il dibattito sulla guerra in Ucraina. Nello scontro il critico d'arte sarebbe addirittura caduto a terra. Da anni c'è un certo astio tra i due, che più volte si sono scontrati verbalmente sul piccolo schermo. La registrazione andrà in onda su Canale 5, in seconda serata, mercoledì 4 maggio.