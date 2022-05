Un'altra pandemia in arrivo dopo il Covid? Lo studio che svela tutto!

Secondo una ricerca condotta dagli scienziati della Georgetown University la prossima pandemia sarà strettamente collegata al riscaldamento globale. Una situazione che costringerà gli animali selvatici a cambiare i loro habitat e a trasferirsi in regioni con grandi popolazioni. Questo porterà al diffondersi di nuovi virus, come l'Ebola o il Covid-19. Ci sarà dunque un nuovo salto dall'animale all'uomo. Una delle maggiori minacce saranno i movimenti migratori dei pipistrelli, in grado di diffondere nuove malattie in più aree, specialmente nel Sud-Est asiatico.