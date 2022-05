Parigi, rapina da Chanel con i kalashinikov: la fuga in scooter

Attimi di paura in una gioielleria di Chanel in rue de la Paix a Parigi, che è stata teatro di una rocambolesca rapina a mano armata. Quattro malviventi a volto coperto da caschi scuri, hanno fatto irruzione nella boutique, per poi portare a termine il colpo brandendo dei kalashnikov. I ladri sono poi fuggiti a bordo di due scooter. Al momento non è chiaro il valore del bottino.