Maneskin: profuga ucraina si risveglia dal coma con i loro brani

Una profuga ucraina di 16 anni, ricoverta all'ospedale Cto di Torino in coma da oltre due mesi, si è risvegliata dopo aver ascoltato le canzoni dei Maneskin, la celebre band romana che sta spospolando in tutto il mondo. Il 24 febbraio scorso la giovane era rimasta coinvolta in un incidente automobilistico insieme al padre, che è deceduto al momento dell'impatto, mentre scappavano da Kiev. Grazie all'associazione 'MirNow', una rete di solidarietà, la ragazza era stata prima ricoverata all'ospedale di Leopoli, quindi trasportata in Italia a Torino, dove è rimasta nel reparto di terapia intensiva fino al suo risveglio.