Prof-ultrà fa pregare in classe per la Salernitana: è polemica

Un maestro della scuola elementare Matteo Mari di Salerno ha fatto un'insolita richiesta ai suoi alunni, cioè quella di recitare un'Ave Maria riveduta e corretta per chiedere la salvezza della squadra di calcio della Salernitana in Serie A. La preghiera collettiva è stata immortalata in un video che inizialmente doveva circolare su chat interne, poi diventato virale. Nel filmato si vede l'insegnante dire: "Affinché questa volta la Salernitana vinca senza farci soffrire". Dopo la sua diffusione sono scattate le polemiche e non solo.

Preside e genitori difendono il maestro

La commistione tra sacro e profano, così come la richiesta fatta dal professore ai suoi alunni ha indignato anche il Provveditorato agli Studi, che ha annunciato l'apertura di un'indagine, inviando gli ispettori dell'Ufficio scolastico regionale nella scuola dove sono avvenuti i fatti. Sia il dirigente del plesso scolastico per i genitori degli alunni protagonisti della preghiera "da stadio" hanno preso le difese del professore. Per tanti è apparso come "un momento gioioso pos-Covid". Per la preside dell'istituto il gesto dell'insegnante rappresenta "lo sforzo di creare gruppo sostenendo la crescita di un sano fair play nelle giovani generazioni, perché siano capaci di assecondare le proprie passioni facendone occasione di allegria e coralità, senza animosità verso l'avversario".