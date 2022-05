Tragedia per Nick Cave: dopo Arthur è morto un altro figlio, Jethro

Ancora un lutto per Nick Cave. Il cantante ha annunciato che il figlio Jethro è morto all'età di 31 anni, sette anni dopo la scomparsa del fratello quindicenne Arthur che nel 2015 è caduto da una scogliera in Inghilterra, a Brighton. "Con molta tristezza, posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy della famiglia in questo momento", ha fatto sapere l'artista australiano in una breve nota. Non sono ancora state rese note le cause del decesso.