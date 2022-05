Eva Henger: "Liquido nei polmoni e non solo, ho rischiato grosso"

Eva Henger è ancora in ospedale. Dopo un primo ricovero in Ungheria, dove vive e dove è rimasta coinvolta in un incidente automobilistico insieme al marito Massimiliano Caroletti, l'attrice è rientrata in Italia. Proseguirà le cure alla clinica privata romana Villa Parioli. In collegamento a Pomeriggio 5 Eva ha fatto sapere: "Ho rischiato davvero tanto, perché la mano era completamente nera e ho avuto molta paura. Ho voluto fortemente venire qui perché conoscevo il Professor Lorenzetti, so che è un bravissimo medico e chirurgo. E devo dire che in questo poco tempo ho già fatto tanti accertamenti che purtroppo non hanno fatto in Ungheria".