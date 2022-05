Acqua minerale ritirata dal mercato: marca e lotti a rischio

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul portale Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori il provvidemento di ritiro di due lotti di acqua minerale in bottiglia , a causa di un rischio microbiologico per la possibile presenza di Stafilococchi. Destinataria del richiamo è stata l'Acqua minerale effervescente naturale Claudia , imbottigliata dalla ditta Sorgenti Claudia srl nello stabilimento di Angullara Sabazia, in provincipa di Roma. Sono due i lotti ad essere oggetto del provvedimento: il primo riguarda alcune confezioni da mezzo litro, mentre il secondo è per le confezioni da un litro e mezzo.

I lotti richiamati

I due avvisi di richiamo pubblicati sul portale del Ministero con data 10 maggio riportano i numeri dei lotti interessati: L21111 con scadenza 21 aprile 2022 (per le bottiglie di plastica più grandi); e il numero L21191 con termine di conservazione fissato la 29 aprile 2023 (per gli involucri da mezzo litro). Il richiamo è stato fatto per la possibile presenza di Stafilococchi. Per la maggior parte delle volte innocui, ma che possono procurare infezioni più gravi. Il consiglio che è stato dato è quello, qualora si avessero in casa bottiglie appartenenti ad uno di questi due lotti, di non bere l'acqua.