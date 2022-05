Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi: gaffe di Franco Bortuzzo

Dopo l'annuncio, finalmente sono arrivate le tanto attese nozze bis tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas . L'ex Velina ed il nuotatore hanno pronunciato il fatidico 'si' in chiesa sul Lago di Como (ad un anno dal matrimonio in comune) sabato 14 maggio , attorniati da parenti e amici. Tra questi c'erano anche Manuel Bortuzzo ed il padre Franco . Quest'ultimo si è reso protagonista di una gaffe che non è certo passata inosservata.

Franco Bortuzzo divulga le foto delle nozze Magnini-Palmas

Per soddisfare la curiosità dei fan, il padre di Manuel Bortuzzo ha pubblicato sui suoi social alcuni scatti della cerimonia e del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Come ha osservato l'esperto di gossip Amedeo Venza, l'esclusiva delle nozze era stata data dalla coppia di sposi al settimanale Chi. Dunque, il padre dell'ex compagno di Lulù Selassié non avrebbe dovuto diffondere tali scatti prima della pubblicazione ufficiale sulla rivista. Bortuzzo non si sarebbe limitato a qualche scatto, ma avrebbe anche condiviso il video dello scambio delle promesse tra Giorgia e Filippo.

Manuel Bortuzzo e Filippo Magnini: un legame profondo

Per Franco Bortuzzo una svista in buona fede, dettata dall'emozione e dalla gioia provata per il momento. Tra il figlio Manuel e Filippo c'è un legame profondo ed un reciproco rapporto di stima. Ad attestarlo anche la visita che Magnini fece all'atleta paralimpico durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 6.