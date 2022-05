"Stop allo stalkeraggio": Can Yaman sbotta sui social

Can Yaman , l'attore turco protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, sta vivendo un momento magico in Italia. Da poco, infatti, sono terminate le riprese della fiction Viola come il mare (che andrà in onda su Canale 5), a cui è seguito il lancio del suo profumo Mania e della sua autobiografia. Da sempre acclamato dalle fan, la star di Istanbul ha però mostrato dei segni di insofferenza per i continui appostaggi dei suoi supporters che non lo lasciano in pace mai, neanche un minuto.

Lo sfogo di Can Yaman sui social

"Vi voglio bene uguale, spero possiamo trovare pace tutti quanti, perchèio ne ho bisogno tanto… Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale", ha affermato Can, per poi smentire una notizia che circolava da giorni: "Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente : non vado via dall’Italia state sereni, il mio prossimo progetto è ambientato in Italia ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima.. Gli attori, soprattutto quelli internazionali, si spostano a seconda del progetto, non siamo mai permanenti da nessuna parte, questa è la natura del mestiere".

Can Yaman costretto a cambiare casa per lo stalking di alcune fan

"Cambierò sicuramente la casa a Roma", ha annunciato a sorpresa il divo turco per poi spiegare il motivo di tale decisione: "Non perché vado via, perchè la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si assoccia con me se non è quella che “accettate” voi .. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci, vi auguro tanto amore". L'attore turco è stato per un breve periodo fidanzato alla conduttrice di DAZN, Diletta Leotta.