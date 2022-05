Terremoto, il Molise torna a tremare nella notte: persone in strada

Dopo Toscana e Sicilia, la terra contrinua a tremare in Italia, più precisamente in Molise. Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte a Pietracatella e Sant'Elia a Pianisi. La prima, di magnitudo 3.7 della scala Richter, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'1:49 a una profondità di 22 chilometri in territorio di Pietracatella.

Il sisma è stato avvertito dai residenti, che spaventati sono scesi in strada, ma non sono stati segnalati danni.