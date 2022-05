La Commissione alla Camera del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha tenuto per la prima volta in cinquanta anni un'audizione al Congresso circa gli avvistamenti di UFO (oggetti volanti non identificati). A ragguagliare circa le centianaia di segnalazioni fatte dal 2004 al 2021 in Usa sono stati chiamati in causa rappresentanti della Difesa così come parlamentari. Le segnalazioni che non trovano una spiegazione scientifica arrivano da piloti dell'aeronautica militare.