Marcell Jacobs e Nicole hot: ogni quanto fanno sesso e posizione preferita

Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole Daza hanno raccontato dettagli intimi della loro vita privata a Le Iene . La coppia ha confessato che nell'intimità si chiama "amore" e che la più rompiscatole è la modella. "Perché sono molto precisa", ha puntualizzato aggiungendo di fidarsi ciecamente dello sportivo. Il velocista ha ammesso che è molto attratto dal seno della sua compagna mentre Nicole trova sexy il fondoschiena del campione olimpico. Quante volte a settimana fanno sesso? "Non è mai regolare", ha precisato Marcell mentre sulla durata di ogni singolo amplesso ha spiegato: "Dipende se è da tanto che non la vedo".

Il posto più strano dove Jacobs ha fatto sesso

Marcell Jacobs e Nicole hanno svelato inoltre il posto più strano dove hanno fatto l'amore: "In treno, una sveltina". Sulla posizione preferita a letto hanno invece gusti diversi: lei predilige il 69, lui la carriola. Stefano Corti de Le Iene ha poi chiesto: "Vi è mai capitato di masturbarvi da quando state insieme?". Senza vergogna la Daza, legata all'atleta da circa quattro anni, ha risposto: "Sì, quando gli facevo dei video...". Nicole ha mai finto un orgasmo? "No, me lo direbbe", ha assicurato Jacobs che divertito ha menzionato pure le dimensioni del suo pene: "Sui venti...".