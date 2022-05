WhatsApp, fine supporto per alcuni iPhone: quali

WhatsApp interromperà il supporto per le versioni 10 e 11 di iOS. A rivelare la notizia il sito WabetaInfo. Per chi utilizzasse ancora questi sistemi operativi su iPhone la data da attenzionare è quella del 24 ottobre. Stando a ciò che riporta il portale, molti utenti sono già stati allertati circa il cambiamento, ricevendo una notifica che li invita ad aggiornare il software del dispositivo. La mancata prosecuzione del supporto software riguarda principalmente i possessori di iPhone 5 e 5C, per cui non esiste la possibilità di aggiornamento ad iOS 12.