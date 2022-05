Depeche Mode: è morto il tastierista Andrew Fletcher

È morto Andrew Fletcher dei Depeche Mode. La prematura scomparsa dell'artista di fama internazionale ha lasciato tutti sorpresi ed increduli. Ad annunciare il decesso sono stati i compagni della band musicale con un messaggio condiviso su Twitter, dove hanno dedicato anche delle belle parole per Andy Fletch. Lo hanno dipinto come un uomo dal cuore d'oro, che sapeva intuire quando qualcuno aveva bisogno di supporto e aiuto. Dopo aver espresso vicinanza alla famiglia del musicista, hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo difficile momento. Al momento non sono note le cause che hanno portato alla morte del musicista.