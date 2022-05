Selvaggia Lucarelli, è morto Godzilla: "Non ti dimenticheremo mai"

È morto Godzilla, il cane di Selvaggia Lucarelli. Nell'ultimo periodo aveva avuto diversi problemi di salute, che lo avevano anche costretto al ricovero in clinica. A condividere l'annuncio sui social network la stessa giornalista e scrittrice, che ha postato su Instagram una serie di foto dell'amato quattro zampe. "Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza margherita che vedrò e per cui andavi pazzo - ha scritto la Lucarelli - Sarai nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei piccioni, negli uccellini, nelle libellule dell'ultima estate insieme. Sarai nei gatti di casa che ti hanno conosciuto per poco e che guardavi come si guardano i bambini scalmanati, con il muso da anziano paziente e in fondo un po' divertito".