Francesca Manzini shock: "Il mio ex fidanzato mi menava tantissimo"

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera Francesca Manzini ha raccontato i suoi problemi del passato. Anoressia, bulimia e pure un fidanzato violento. “Io a 14 anni ero preoccupata come una donna di 30. Ero sposata, separata, con due figlie. Io mi sentivo mia madre. Avevo appreso quello stile di vita insano e malato. Mi sentivo responsabile della mia famiglia e come figlia mi sentivo inadeguata. Così mi sono ammalata", ha raccontato l'artista, che per anni ha avuto un rapporto turbolento con il padre Maurizio, storico team manager della Lazio.