Kim Kardashian: "Pete? All'inizio era solo sesso" e svela un dettaglio hot

Piccante confessione di Kim Kardashian sul nuovo fidanzato, l'attore e comico Pete Davidson. L'influencer ha confidato di aver conosciuto l'artista grazie ad un'ospitata al Saturday Night Live e di essere stata subito interessata a lui per via di alcune dicerie sul suo conto. Più di qualcuno, compresa l'ex fidanzata Ariana Grande , ha infatti spifferato che Pete è ben dotato. Durante il programma Kim è rimasta molto colpita da Pete, così da chiedere ai produttori di SNL il numero di telefono del ragazzo.

"All'inizio era solo sesso con Pete Davidson"

Kim Kardashian non ha nascosto che inizialmente era interessata solo ad avere una storia di sesso con Pete Davidson ma poi la situazione è velocemente cambiata. Kim si era da poco lasciata dal marito Kanye West e non stava cercando una relazione seria ma al cuor non si comanda...E così, nel giro di poco tempo, i due hanno iniziato a fare sul serio. La Kardashian ha definito Pete, più giovane di tredici anni, un ragazzo premuroso, umile e generoso.