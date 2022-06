Usa: 21enne litiga con la ragazza, entra in un museo e distrugge tutto

La Nbc News online, citando la polizia di Dallas, ha riferito che un uomo ha fatto irruzione nel Museo d'arte di Dallas nella serata di mercoledì 1 giugno distruggendo alcuni preziosi ed importanti antichi reperti archeologici. Il danno creato ammonterebbe ad un valore complessivo di oltre 5 milioni di dollari. Quali sono le cause del folle gesto? Pare che l'uomo avesse litigato con la sua ragazza, che successivamente è intervenuta per far arrestare il vandalo, poi identificato come Brian Hernandez, di 21 anni.