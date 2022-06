L'ex assistente di Amber Heard: "Ha usato la mia storia di abusi contro Depp"

Il processo intentato da Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard per diffamazione si concluso nei giorni scorsi con la vittoria del protagonista dei Pirati dei Caraibi. L'attore non ha solo vinto nell'aula del tribunale di Fairfax, ma ha anche incassato il favore del popolo dei social. L'hashtag #justiceforjohnnydepp ha ricevuto oltre 19 miliardi di visualizzazioni. Durante il processo sono state tante le testimonianze portate in aule, ora riprese e arricchite da ulteriori dettagli.

Nuove accuse contro Amber Heard

Tra le tante c'è anche quella di Kate James, l'ex segretaria di Amber Heard che nel 2020 dichiarò che gli episodi di violenza raccontati dall'attrice in tribunale non erano corrispondenti alla verità. Sarebbero stati il frutto degli episodi di violenza che l'assistente dell'attrice avrebbe vissuto anni prima. Come riportato da El Diario Ny, la James ha portato delle prove in Tribunale per sostenre le sue affermazioni. La donna, che ha lavorato con l'attrice dal 2012 al 2015, ha aggiunto che avrebbe subito dei maltrattamenti mentre lavorava per la Heard e di aver percepito un salario basso.