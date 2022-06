Mosca ai media Usa: "Cambi linea verso i russi o reagiremo"

Feras Almardini, corrispondente capo della compagnia televisiva americana Alhurra TV, ha riferito, come riportato da Ria Novosti, che i rappresentati dei media americani accreditati in Russia sono stati convocati lunedì 6 giugno al ministero degli Esteri a Mosca. Durante l'incontro i giornalisti sono stati avvisati circa le possibili ritorsioni qualora gli Stati Uniti non cambiassero atteggiamento nei confronti dei media russi che lavorano negli Usa. "Ci sono stati concessi tre mesi da ora. Se l'atteggiamento nei confronti dei media russi a Washington non cambia, allora probabilmente ci sarà una sorta di risposta", ha detto il giornalistai, rispondendo a una domanda di RIA Novosti sul contenuto dell'incontro. Alla conversazione con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova hanno partecipato corrispondenti da Mosca del Wall Street Journal, Cnn, Ap, Npr, Alhurra TV e una serie di altri media.