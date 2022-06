Needle spiking, con l'ago in discoteca: è psicosi, c'è un fermo

Si chiama needle spiking il nuovo fenomeno che preoccupa l'Europa e che fino ad oggi si è diffuso soprattutto in Inghilterra, Belgio e Francia. Detto anche avvelenamento con l'ago , si tratta di iniezioni lampo fatte da uno sconosciuto che approfitta del buio di una festa o di un concerto. Le conseguenze? Le persone coinvolte hanno parlato di sintomi come capogiri o nausea, di uno stato confusionale . Fino a qualche settimana fa molti le ritenevano frutto di un'isteria collettiva. Poi hanno cominciato a muoversi i procuratori, aprendo inchieste, e poi le prefetture, diramando messaggi a usare cautela nei ritrovi festivi, a segnalare qualsiasi anomalia soprattutto se si sente un'improvvisa puntura o se si nota un segno rosso sul braccio o la mano, magari circondato da un livido.

Fermato un giovane in Francia

Dopo le molteplici segnalazioni a Tolone, in Francia, c'è stato il primo fermo. Un ragazzo di venti anni che è stato rinviato a giudizio per violenze aggravate dalla detenzione di un'arma (siringa) e dalla premeditazione. A quanto pare il sospetto iniettatore seriale non è riuscito a scomparire nel buio, come accaduto in altri casi, ma è stato identificato da diverse persone presenti sul luogo del misfatto. Sulla spiaggia di Mourillon circa venti persone sono corse a chiedere aiuto agli agenti presenti per lamentare "punture". Tra le vittime, anche una poliziotta, che è stata successivamente ricoverata.

Numerose segnalazioni in Francia

Diverse le denunce di iniezioni selvagge, tra cui quattro ragazzi e tre ragazze che hanno sporto denuncia alla gendarmeria a Auch. Tutti partecipavano alla tradizionale feria di Pentecôtavic, e tutti hanno sentito la puntura di un ago, seguita da un chiaro segno sulle braccia. In Inghilterra, invece, il parlamento britannico ha pubblicato un rapporto in cui si esorta il ministero dell'Interno a informare e sensibilizzare sui rischi del needle spiking, visto che "è impossibile giudicare con precisione a che punto l'avvelenamento via iniezione sia diffuso e pericoloso".