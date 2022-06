Ergastolo per De Marco che uccise l'ex arbitro De Santis e la fidanzata

Antonio De Marco , giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'ex arbitro Daniele De Santis e Eleonora Manta , è stato condannato all'ergastolo . L'omicidio dei due giovani è avvenuto nella sera del 21 settembre del 2020 nella loro abitazione in via Montello che per diversi mesi avevano condiviso con il loro assasino. La decisione dei giudici della Corte di Assise di Lecceè stata pronunciata martedì 7 giugno.

Nessun isolamento diurno per De Marco

I giudici non hanno accolto la richiesta della Procura circa l'isolamento diurno per un anno di De Marco, mentre è stata accolta la richiesta di ergastolo. In aula non erano presenti né il ragazzo né i suoi familiari. Cosa diversa invece per i parenti delle vittime.