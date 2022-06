Kim Kardashian disposta a tutto per mantenersi giovane

Kim Kardashian , in procinto di lanciare una nuova linea di prodotti di bellezza, ha rilasciato un'intervista dove ha fatto delle dichiarazioni che hanno suscitato stupore e alimentato inevitabili polemiche. L'influencer da trecento milioni di follower ha affermato di essere disposta a tutto pur di mantenersi sempre giovane. Al New York Times ha dichiarato: " Proverei di tutto. Se mi dicessi che dovrei letteralmente mangiare della cacca ogni singolo giorno per sembrare più giovane lo fare. Lo farei e basta ".

Il lancio della nuova linea cosmetica firmata Kardashian

Anche se a molti è sembrata solo una grande provocazione, a detta di tanti internauti Kim "non ha il lusso di non poter sembrare bellissima e giovane". In arrivo questo mese la linea di prodotti di skincare di lusso in nove passaggi dell'influencer, che utilizza anche lei per mantenere il suo aspetto sempre giovane, fresco e lucente a 41 anni. Ed è proprio la sua bellezza senza tempo che è stata molto apprezzata recentemente al matrimonio della sorella Koutney e Travis Barker a Portofino.