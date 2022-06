Incendio in Andalusia: evacuate 2mila persone

Un incendio è scoppiato mercoledì 8 giugno in Andalusia (Spagna). Quasi mille vigili del fuoco , personale militare e squadre di supporto sono stati dispiegati per combattere le fiamme, che hanno costretto all'evacuazione di circa 2mila persone. Al momento la preoccuapazione è che il clima torrido possa alimentare le fiamme. È una lotta contro il tempo quella lanciata dalle autorità locali, dal momento che secondo le previsioni sono attese temperature ben al di sopra dei 30 gradi, che dovrebbero aumentare nel fine settimana.

Tre vigili del fuoco feriti

Le squadre di intervento hanno approfittato delle temperature più basse delle ore notturne. La diffuzione delle fiamme è stata alimentata dai forti venti. Stando alle ultime notizie sarebbero tre i pompieri feriti nel corso delle operazioni di spegnimento. Uno di loro ha riportato ustioni sul 25% del corpo. I cittadini sono stati evacuati (circa duemila persone) per precauzione mercoledì da cinque diverse località della provincia di Malaga e la maggior parte di loro ha trovato rifugio in casa di parenti o in hotel locali