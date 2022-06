Desirée Maldera rapinata dell'orologio: la lotta a morsi

Desirée Maldera, figlia del defunto calciatore del Milan Aldo Maldera ed ex tentatrice di Temptation Island, ha confessato di essere stata derubata in centro a Milano nella serata di ieri. "State attenti ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno”, ha rivelato l'influencer in una story su Instagra. La trentenne ha poi condiviso con i propri follower qualche dettaglio in più circa l'aggressione subita: "Stavo andando a fare la mia seduta di acido ialuronico e bottox e ho parcheggiato la macchina di mio marito, una porche nera, in un parcheggio privato". Pare che la ragazza sia stata seguita dal suo rapinatore: "Si vede che questa persona mi stava seguendo da un po’ e quando faccio per entrare nel parcheggio privato di Via Olmo, metto fuori il mio braccio sinistro per prendere ticket”, quindi ha aggiunto: "Subito da dietro, quando faccio per prendere il ticket, un uomo che riconoscerei subito, mi è saltato addosso dal finestrino semiaperto e mi ha preso il braccio. Al che ho messo la mano destra sul polso sinistro, pensando all’orologio”.