Justin Bieber ha il volto paralizzato: "Ho la sindrome di Ramsey Hunt"

Il cantante canadese Justin Bieber ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram un video in cui mostra il suo volto, la cui metà è stata colpita da una paresi facciale. Quindi ha precisato: "Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto". Ed ancora: “Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata”, ha spiegato l'artista.