Sabrina Ferilli, le parole sul caso Incontrada sollevano polemiche

Le immagini di Vanessa Incontrada in costume da bagno pubblicate sul settimanale Nuovo continuano a far discutere, nonostante la conduttrice abbia replicato con ironia e leggerezza. Tra i tanti che hanno commentato l'accaduto c'è stata anche Sabrina Ferilli , lasciando il suo parere a commento di un post di Selvaggia Lucarelli . Ed è proprio lì che ha intavoltato un botta e risposta senza precedenti con alcuni follower scrivendo: "Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto", quindi ha aggiunto: "Ti lascio immaginare... Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obiettivi abbiamo di fronte! Uuhh! Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell'ambito del faceto. Non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile ".

La discussione con i follower

Secondo l'attrice quindi non è il caso di continuare a parlare della foto della Incontrada. Ma non tutti sono d'accordo con lei. "Per una che, come dice Costanzo, vuole sembrare una ventenne a vita, che si mette due protesi agli zigomi, imbottita di botox e filler, e tutti i trattamenti possibili nel corpo, compreso la riduzione del seno, mi farei da parte in questa discussione", si legge nella replica di un utente. L'attrice non è stata zitta ed ha controreplicato al commento, scrivendo: " "Curati! E potrei anche aiutarti". Sabrina Ferilli risponde anche agli altri: "Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica".