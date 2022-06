Roma: in arrivo una piazza dedicata a Raffaella Carrà

La città di Roma potrebbe presto titolare una piazza a Raffaella Carrà. All'artista, morta lo scorso anno a 78 anni in seguito ad una lunga malattia (di cui in pochi erano a conoscenza), è stato già deciso di dedicare una piazza a Madrid. L'assessore Jorge García Castaño aveva dichiarato: "Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Dobbiamo omaggiarla al più presto. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze".