Internet Explorer addio! Microsoft chiude lo storico browser

WASHINGTON (Stati Uniti) - Una data storica per il mondo dell'informatica: il 15 giugno 2022 chiude Internet Explorer. Dopo 25 anni, Microsoft chiude il supporto al proprio storico software per la navigazione sul web, e che cosa succederà d'ora in poi ai non pochi computer che ancora lo hanno a bordo? Un anno fa l'azienda americana aveva annunciato lo stop al supporto di Internet Explorer con la rimozione da buona parte delle versioni di Windows 10 che ancora lo includevano. Secondo quanto anticipato dalla casa madre, da oggi 15 giugno e per alcuni mesi si verrà reindirizzati sul browser ufficiale Microsoft Edge nel caso in cui si cercasse di aprire Internet Explorer. In seguito, il programma sarà definitivamente disattivato tramite i vari aggiornamenti regolari di Windows. Entro il 2029 si dovrebbe giungere al capolinea e quella sarà la parola fine senza più appello per Internet Explorer. Resta il fatto che il browser potrebbe comunque sopravvivere sotto forma di meme, come avvenuto peraltro finora, per simboleggiare qualcosa o qualcuno in ritardo perenne e irrecuperabile.