Ritorno al futuro, venduta copia in Vhs per 75mila dollari: all'interno una sorpresa speciale

La sorpresa di Thomas Wilson

La videoccassetta venduta all'asta conteneva un biglietto scritto di pugno da Wilson: "Questa è una videocassetta della prima uscita in VHS di Ritorno al futuro, inviatami a quell'epoca dalla produzione. Siccome sapevo che i lettori di VHS ci sarebbero stati per sempre, l'ho conservata per dopo, ora però non riesco a trovare un lettore VHS. E quindi godetevela!". A fine mese la Entertainment Memorabilia Live Auction metterà in vendita il volopattino rosa. E anche per questo oggetto si potrebbe arrivare a cifre che oscillano tra gli 80mila e i 120mila dollari.