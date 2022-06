"Kim Kardashian ha danneggiato l'abito di Marilyn": smentite le accuse all'influencer

Kim Kardashian, travolta dalle critiche dopo essere stata accusata di aver danneggiato l'abito di Marilyn Monroe indossato al Met Gala, è stata difesa direttamente dal museo che ha la proprietà dell'iconico pezzo, smentendo categoricamente le voci circa il danneggiamento. Ripley's Believe It or Not!, il centro di attrazioni di Orlando in Florida che nel 2016 aveva acquistato il vestito per circa cinque milioni di dollari, si e' detto "sicuro" che l'influencer non abbia fatto danni all'abito come sostenuto invece da Scott Fortner un collezionista appassionato di cimeli di Marilyn.