Shakira non ha pace: dopo Piqué scritte e graffiti shock davanti casa!

Risveglio traumatico per Shakira. Qualche mattina fa la cantante ha trovato davanti la sua abitazione a Barcellona delle scritte e dei graffiti inaspettati. "Ti amo bella donna", recitava una frase in inglese. "Sto venendo da te, amore mio", "Sono pronto a sposarti in questo momento e a supportarti", affermavano le altre. Stando a quanto riportano i media internazionali questo sarebbe l'ennesimo atto di uno stalker che avrebbe iniziato a perseguitare Shakira da quando la separazione da Piqué è diventata di dominio pubblico.

Shakira perseguitata da uno stalker

La popstar avrebbe già allertato le forze dell'ordine che però, almeno fino ad oggi, non sarebbero riuscite a risalire all'identità della misteriosa persona. Anche per questo motivo Shakira sarebbe più che mai decisa a lasciare la Spagna e tornare a Miami, dove viveva prima di conoscere il difensore del Barcellona. Una decisione che non piace più di tanto a Gerard Piqué, che non vuole stare troppo lontano dai figli Milan e Sasha, che hanno rispettivamente 9 e 6 anni.