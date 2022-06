Latina, un bagnante trova un fegato in mare: aperta inchiesta

Nella giornata di martedì 21 giugno un bagnante , intento a fare una nuotata in mare, si è imbattuto in un oggetto inaspettato e alquanto macabro: un fegato . L'agghiacciante scoperta è stata fatta al Lido di Latina all'altezza di Foce Verde a poca distanza da uno stabilimento balneare. Lo sfortunato nuotatore ha notato qualcosa di strano e si è immediatamente insospettito. Tutto poteva pensare, ma non certo che nelle acque del mare potesse esserci un fegato galleggiante tra le onde .

Aperta un'inchiesta

Subito dopo aver apputrato che si trattasse prorpio dell'organo, è scattaato l'allarme, quindi l'immediato intervento della Capitaneria di Porto prontamente allertata. Il fegato è stato recuperato dalla Guardia Costiera del Circomare di Rio Martino, coordinata dal comandante Samuele Sasso. Sull'incredibile caso sta indagando la Procura di Latina e il pubblico ministero Daria Monsurrò, per fare luce sulla vicenda, e accertare se si tratta di organo umano o animale. Ma soprattuo capire perché fosse in mare. Nelle prossime ore sarà affidato l'incarico ad un medico legale per eseguire tutti gli accertamenti in laboratorio ed analizzare l'organo.