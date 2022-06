Angelina Jolie arriva a sorpresa a Rocca Massima per il 'volo dell'angelo'

Angelina Jolie è andata a sorpresa a Rocca Massima, provincia di Latina, nella giornata di mercoledì 22 giugno. L'attrice si è recata nella ridente località per fare il 'volo dell'angelo', la zip line più lunga e veloce del mondo, la cui peculiarità è quella di far volare le persone sospese in aria a oltre trecento metri di altezza ibracate ed ancorate ad un cavo d'acciaio. Le proprietarie del bar Volo, nelle immediate vicinanze dell'atttrazione sportiva, hanno approfittato del momento per scattare una foto con l'attrice, quindi condiviso lo scatto sui social, dove si legge: "Ha fatto un volo a Rocca Massima, chi sarà???".