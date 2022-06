Svelato perché il figlio di Elon Musk ha rinnegato il padre

Problemi nella vita privata di Elon Musk. Il figlio diciottenne Xavier ha deciso di cambiare nome e genere. Il ragazzo ora vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson , prendendo il cognome di sua madre, la scrittrice Justine nonché prima moglie dell'uomo più ricco del mondo. Sui documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles si legge che l'erede del fondatore della Tesla ha avviato la pratica per una questione di "identità di genere e il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma".

Problemi tra Elon Musk e il figlio

Stando a quanto fanno sapere svariate testate americane Xavier-Vivian ha deciso di tenersi alla larga dal suo famoso genitore per via del sostegno fornito da Elon Musk al Partito Repubblicano. Il 50enne ha assicurato che continuerà a votare per i repubblicani, nonostante abbiano presentato leggi per limitare i diritti dei transgender in tutto il paese. In più non è stato apprezzato un vecchio tweet di Musk. "Sono assolutamente favorevole alle persone trans, ma tutti questi pronomi sono un incubo estetico", aveva scritto su Twitter l'imprenditore nel 2020.