Covid in Italia, Iss: "Indice Rt torna sopra 1 e aumentano i ricoveri"

Contagi Covid in Italia e ricoveri: salgono Rt, incidenza, terapie intensive e occupazione nei reparti ordinari. È quello che emerge dal monitoraggio settimanale sull'andamento del virus della cabina di regia Istituto superiore di sanità-Ministero della Salute. Continua inoltre l'avanzata della nuova sottovariante Omicron 5 come segnala l'ultimo rapporto Oms.

Gli ultimi dati sul Covid in Italia

Nel periodo dall'1 al 14 giugno, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), in aumento rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 0,83. Cresce anche l'incidenza settimanale a livello nazionale, che registra un +62%: 504 ogni 100.000 abitanti (17/06/2022 -23/06/2022) contro 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022). Aumentano i ricoveri per Covid-19, sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,2% mentre quello in aeree mediche è al 7,9%.