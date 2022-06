Paura per Serena Enardu: una persona si è presentata a casa per picchiare il figlio

Serena Enardu ha rivelato attraverso alcune Instagram stories pubblicate recentemente che la scorsa notte un uomo si è recato a casa sua perché voleva far del male al figlio . L'ex tronista, che non ha fatto nomi perché c'è una denuncia in corso, ha tenuto comunque a rivelare quanto accaduto: "Sia il mio avvocato che altre persone che mi vogliono bene mi hanno sconsigliato di parlarne sui social, ma voi sapete che io faccio fatica. Ma non perché io voglio spettacolarizzare tutto quello che mi succede. Ma perché so che le esperienze, specialmente quelle negative, condivise possono aiutare altre persone ad affrontare questi momenti nella maniera ‘migliore".

Le parole di Serena Enardu

Il racconto prosegue dicendo: "Mi sono recata a fare una denuncia perché una persona, della quale non farò il nome per ovvi motivi. Anche perché in questa giustizia particolare si passa dalla ragione al torto in un secondo. Comunque una persona squallida, una persona violenta…un essere spregevole che è invisibile nella vita di mio figlio, si è presentato a casa per picchiarlo. E la cosa più assurda è che invece doveva essere l’unica persona nel mondo che lo vuole proteggere. Ma non l’ha mai fatto".

Come sta il figlio di Serena Enardu

Grande preoccupazione quindi a causa di questioni familiari, che però hanno preoccupato non poco il figlio della donna. "Tommaso è stato scosso parecchio dal punto di vista psicologico. E quindi sono abbastanza frastornata, siamo abbastanza frastornati. Ma a breve tornerò con il solito mood di sempre, quello che mi contraddistingue. Giusto risolvere due cosine burocratiche".